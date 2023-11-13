Тюменец жил с еловой веткой в легком

Необычную операцию провели врачи в тюменском Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре. О процедуре рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Молодого человека двадцати лет стали беспокоить боли в груди, и он пришел в поликлинику на обследование. Рентген, сделанный в поликлинике, показал изменения с правой стороны. Пациента с подозрением на туберкулез направили в тюменский Областной клинический фтизиопульмонологический центр. Специалисты центра выполнили весь комплекс исследований, назначив диагностическую операцию.

«В результате торакоскопической операции в плевральной области выявили инородное тело. Это была еловая веточка. Такой случай в нашей практике впервые», – рассказал торакальный хирург, заведующий туберкулезным легочно-хирургическим отделением Александр Миронов.

Напомним, что плевральная полость – это потенциальное пространство в плевральном мешке, который окружает каждое легкое.

Как объяснил тюменец, что веточка могла попасть ему в грудную клетку во время утренней пробежки. Однажды, бегая в экопарке, он взял в рот хвойную веточку и случайно вдохнул ее. Молодой человек подумал, что проглотил хвою, и не придал этому значения.

После проведенной операции пациент чувствует себя хорошо и благодарен врачам за помощь.