В Центре спортивной гимнастики Тобольска открылся экодом «Спортивный»

В Тобольске в новом Центре спортивной гимнастики открылся экодом «Спортивный», сообщают в департаменте недропользования и экологии Тюменской области. Сотрудники экологического пространства помогают гостям разобраться в системе маркировки вторсырья и делятся секретами, как легко начать сортировать отходы дома, не внося существенные изменения в привычный быт.

Здесь жители Тобольска смогут участвовать в бесплатных образовательных мероприятиях, мастер-классах, семинарах, лекциях и встречах, посвящённых экологической тематике, играть в настольные игры из игротеки или читать экологическую литературу.

«В населенных пунктах Урала формируются новые центры притяжения – экодома. Главная их задача – научить жителей правилам раздельного сбора вторичного сырья, экологичному образу жизни и бережному отношению к окружающей среде. Все экодома объединены единой концепцией, но каждый имеет свой «характер». «Спортивный» – это четвёртый экодом в Тюменской области и одиннадцатый в Уральском федеральном округе. Мероприятия и активности просветительских площадок бесплатны и доступны всем желающим», – рассказали в Тюменском экологическом объединении.

В экодоме «Спортивный» работает пункт приема вторсырья. Здесь принимают ПЭТ-бутылки, упаковку, канистры, стретч-пленку из ПВД, ПНД и ПВД пакеты, макулатуру, стекло, алюминиевые и жестяные банки. Все вторсырье, которое сдадут тоболяки, будет направлено на переработку.

Развитие сферы обращения с отходами является одним из направлений национального проекта «Экология».