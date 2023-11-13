В Тюмени адаптировал два спектакля для слабовидящих зрителей

Два спектакля адаптировал для слабовидящих зрителей Тюменский Большой драматический театр. Тифлокомментарии будут сопровождать постановки «Восемь женщин» и «Стасик, играй!» , сообщает региональный департамент культуры.

Более 100 человек, представителей регионального отделения Всероссийского общества слепых и общественной организации «САБР», посетили адаптированные спектакли 3 и 4 ноября. К ним могли присоединиться все желающие.

Специально для людей с нарушениями зрения в театр пригласили тифлокомментатора Марину Нестеренко из Екатеринбурга. Ее голос сопровождает зрителей на спектаклях. Гостям выдают звуковую гарнитуру, и, благодаря словесным описаниям комментатора, они смогут точнее представить то, что происходит на сцене.

Театр планирует в этом сезоне подготовить еще один спектакль к показу с тифлокомментированием – «Бесприданница».

Напомним, что в 2023 году Тюменский Большой драматический театр одержал победу в двух номинациях грантового конкурса благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». На конкурсе, который проходил в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд», рассматривались 153 заявки из 62 городов России.