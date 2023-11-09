На выставке-форуме «Россия» открыта экспозиция Тюменской области

Тюменская область – неизменно в числе лидеров по естественному и миграционному приросту населения, качеству жизни, индексу счастья. Об этом сказал в приветственном видеообращении к посетителям международной выставки-форума «Россия» губернатор Александр Моор.

Главной точкой притяжения стенда Тюменской области на выставке, проходящей в Москве на ВДНХ, стал арт-объект в виде светящегося пиксельного сердца. Оно символизирует любовь жителей региона к родной земле.

«В разные времена Тюменская земля становилась родным домом для тех, кто приехал сюда, в Сибирь, по своей воле. И сегодня в Тюменскую область активно приезжают работать, учиться и отдыхать», – заявил глава области.

Все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и ведомства, крупные компании и корпорации, общественные организации принимают участие в международной выставке-форуме «Россия».

Экспозицию региона открыли заместитель губернатора Павел Белявский и тюменские амбассадоры выставки – автор идеи международного движения «Бессмертный полк» Геннадий Иванов, предприниматель и общественный деятель Лариса Невидайло, выдающаяся спортсменка, олимпийская чемпионка Луиза Носкова и руководитель мультицентра «Моя территория» Ирина Мустыгина.

По мнению Павла Белявского, стенд региона поможет привлечь в Тюменскую область больше талантливых людей. Лариса Невидайло считает, что участие в выставке «Россия» послужит дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности региона.

24 ноября на выставке «Россия» пройдет День Тюменской области.