Тюменская область заняла шестое место во всероссийском рейтинге ГТО

Во всероссийском рейтинге ГТО Тюменская область занимает шестое место в десятке лидирующих регионов. Регион сохраняет высокие позиции, благодаря приросту численности населения, приступившего к выполнению испытаний комплекса ГТО, рассказали в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

По итогам третьего квартала текущего года в пятерке лидеров оказались Белгородская область, ЯНАО, Кемеровская и Воронежская области, Краснодарский край.

В третьем квартале этого года произошли изменения в региональном рейтинге ГТО. Лидером стал Сладковский район, который поднялся на пять позиций по сравнению со вторым кварталом. Аромашевский район, стабильно входящий в тройку лучших муниципалитетов по реализации комплекса ГТО, занял второе место. Тобольскому району досталась бронза рейтинга – муниципалитет продемонстрировал высокие показатели по количеству приступивших к выполнению испытаний комплекса ГТО и выполнивших нормативы на знаки отличия.

В региональном рейтинге улучшили свои позиции Голышмановский городской округ (+9 пунктов), г. Тюмень (+6 пунктов), Уватский район (+ 5 пунктов), Ишимский и Тюменский районы (+4 пункта).