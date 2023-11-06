Жители России хотели бы автоматизировать скучную домашнюю работу

Какие домашние обязанности можно было бы доверить технике? Россияне говорят: уборка, приготовление еды и, конечно, мытье посуды. Как выяснили в сервисе SuperJob, это — самые непопулярные занятия дома: опрос проходил среди 1600 респондентов по всей стране.

Часть из этих занятий и так уже автоматизирована: 15 процентов опрошенных рассказали, что у них есть робот-пылесос, 10 процентов похвастались мультиваркой, хлебопечкой и посудомоечной машиной. К слову, о стирке речь в опросе вообще не шла: наличие стиральной машины в каждом доме уже воспринимается как данность.

«Между тем, топ-3 уже автоматизированных обязанностей по дому, является и топ-3 домашних дел, которые россияне только мечтают поручить технике, — отметили закономерность авторы опроса. — Так, отказаться от уборки вручную хотели бы 29 процентов россиян. Восемь процентов респондентов мечтают автоматизировать приготовление еды, семь — мытье посуды. По два процента хотели бы роботизировать ремонт, вынос мусора, уход за домашними питомцами, смену постельного белья, сушку одежды, закупку продуктов».

В списке других домашних дел, которые неплохо было бы окончательно поручить технике, — открывание и запирание замков, въездных ворот, поднятие шлагбаумов, включение и выключение света, передача показаний счетчиков, открывание и закрывание штор, регулирование температуры в помещении.

Интересно, что часть россиян показывает себя ретроградами, предпочитающими заниматься домашними делами по максимуму самостоятельно: 22 процента участников исследования признались, что не готовы передать их технике. С другой стороны, пять процентов ждут того дня, когда вообще не надо будет заниматься домашним хозяйством, свалив его на всевозможных роботов-помощников.