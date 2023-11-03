В России запретили нестандартную фасовку социально значимых продуктов

Генпрокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ, согласно которым производители больше не смогут фасовать продукты первой необходимости в упаковки необычного размера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара. Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров», − говорится в сообщении.

По мнению Генпрокуратуры, нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости.