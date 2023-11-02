В Тюмени проводится конкурс «Я – лидер скорой помощи»

Второй год в Тюмени проводится конкурс идей по совершенствованию работы скорой медицинской помощи «Я – лидер скорой помощи». В этот раз свои идеи предложили 11 участников. Трое из них получили содействие в продвижении проекта и денежные премии, рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Победителем конкурса стал врач Владимир Межаков с проектом «Один плюс три», или волонтеры на бригадах. Новый лидер скорой медицинской помощи считает волонтерство вкладом в будущую карьеру. Суть его проекта заключается в том, чтоб все желающие студенты-медики могли добровольно помогать бригадам скорой помощи и заодно получать опыт в реальных условиях

«На скорой работают универсальные солдаты, готовые к неожиданным и сложным ситуациям. Вот такой образ складывался у меня, когда я еще был студентом. Мне очень хотелось попробовать себя в этой роли. Не было возможности, кроме производственной практики, которая помогает сориентироваться в профессии, но не дает испытать себя в полной мере и посмотреть, что я могу», – отмечает врач.

Для бригад скорой помощи студенты-волонтеры также станут ощутимой поддержкой. В тяжелых ситуациях, когда нужно срочно эвакуировать пациента, и при оказании экстренной медицинской помощи, медикам часто необходима еще одна пара рук.

Теперь, когда идея Владимира Межакова получила поддержку, время предпринимать шаги для ее реализации. Один из первых шагов – обсудить с коллегами, юридическим и учебным отделами нюансы и сложности по оформлению договора между скорой и учебными учреждениями.