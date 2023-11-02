С 1 по 3 ноября тюменские компании презентуют свои товары в Казахстане. Они принимают участие в 25-й Центрально-Азиатской Международной выставке «Пищевая промышленность» – Foodexpo Qazaqstan 2023. Выставка проходит в выставочном центре «Атакент» в Алматы.

Участие тюменских предприятий организовано Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области при содействии Торгово-промышленной палаты региона в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

На выставке, где более 33 стран мира представляют свои товары, производители и дистрибьютеры из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа -Югра организовали совместный стенд продукции. На нем представлены кондитерские изделия, производство рыбных консервов, продукты из дикоросов, безалкогольные напитки и соусы, оборудование для общепита и другие товары.

Как сообщил руководитель Центра поддержки экспорта Алексей Ергалиев, идея организовать международное мероприятие с регионами-соседями возникла еще в мае на окружном совещании по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«По поручению регионального департамента инвестполитики начали совместную подготовку с коллегами из ХМАО-Югры. Благодаря слаженной работе центров поддержки экспорта двух регионов, удалось организовать совместный стенд и воплотить проект в жизнь», – рассказал Алексей Ергалиев.