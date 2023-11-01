В Тюмени состоится масштабная конференция ЗОЖ

9 и 10 ноября Тюмень вновь будет встречать участников Международной научно-практической конференции «Стратегия формирования здорового образа жизни населения». В этом году темой научного форума станет «Экосистемный подход», рассказали в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Конференция состоится в 21-й раз, объединив представителей научного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Петрозаводска, Новосибирска, Омска, Архангельска, Владимира, Волгограда, а также гостей из республик Белоруссия и Кыргызстан.

Пленарное заседание, которое пройдет в администрации города Тюмени 9 ноября, откроет предстоящее научное мероприятие. Далее программу продолжит работа тематических секций.

Так, в Институте физической культуры ТюмГУ обсудят междисциплинарный подход в спортивной подготовке, физическое воспитание и спорт в системе современного образования, а также инновационные подходы и технологии в оздоровительной физической культуре и фитнес-индустрии.

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище и Тюменском государственном медицинском университете пройдут дискуссионные клубы и мастер-классы на темы моржевания и влияния холода на организм человека.

Работа конференции продолжится 10 ноября в центре спортивной медицины и реабилитации «Сибирь». Там состоятся спортивный лекторий и методический семинар-практикум, мастер-классы и экскурсии по территории центра.