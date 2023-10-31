​В Тюменской области реализован проект «Доступный формат»

Финал проекта «Доступный формат» состоялся 31 октября в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. При поддержке регионального департамента культуры в рамках проекта была создана коллекция художественных книг тюменских писателей и поэтов в формате «говорящей» книги для слепых и слабовидящих.

10 дикторов-волонтёров, которые год назад прошли обучение на занятиях у специалистов по голосу и речи, озвучили произведения тюменских авторов. Список востребованных книг, переведенных в аудиоформат, был составлен на основе анализа читательского спроса. На мероприятие были приглашены авторы некоторых озвученных книг.

В «говорящую» коллекцию вошли «Солдатские сказы» Ивана Ермакова, «На неведомых дорожках. Записки кладоискателя» Аркадия Захарова, «Живун» Ивана Истомина, «Нам умереть бесследно не дано» Владимира Белова, «Заветная страна» Николая Денисова, «Улицы Тюмени рассказывают» (автор-составитель Андрей Черепанов), «Безотцовщина» Бориса Галязимова, «Люди добрые» Леонида Иванова, «Рябиновые бусы» Ирины Андреевой, «Мальчик без шпаги» Сергея Козлова.

Теперь аудиокниги будут переданы на хранение в специальную библиотеку для слепых, где читатели смогут взять их на дом. Также озвученные произведения разместят в первой интернациональной онлайн-библиотеке для людей с инвалидностью по зрению «Логос».