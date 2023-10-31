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​В тюменской клинике появилось уникальное эндоскопическое оборудование

В Тюменской клинике нефтяник установлена уникальная система прямой визуализации

​В тюменской клинике появилось уникальное эндоскопическое оборудование
Фото: vk.com/oblzdrav72

В тюменской клинике «Нефтяник» появилось уникальное для региона оборудование – это первая в области система прямой визуализации SpyGlass, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Благодаря новому оборудованию, врачи-эндоскописты могут проводить различные медицинские манипуляции на желчевыводящих и панкреатическом протоках: делать качественную диагностику, выполнять забор материала для исследований, удалять конкременты из желчных протоков.

О преимуществах системы рассказал заведующий отделением эндоскопии клиники «Нефтяник» Андрей Ерков: «SpyGlass – один из современных инструментов врачей-эндоскопистов, который позволяет выполнить те манипуляции, которые были ранее не доступны. Например, раньше крупные камни холедоха всегда оперировали через большие травматичные разрезы. Сейчас благодаря аппарату мы можем визуально оценить состояние желчных протоков или опухолей если они есть, взять ткани для исследований, а также разрушить крупные конкременты».

Система расширила круг возможностей специалистов клиники. Так, например, с использованием уникального оборудования пациенту впервые в Тюмени установили стенты в протоки желчного дерева через опухоль.

«Новое оборудование открывает дополнительные возможности для визуальной верификации стриктуры или образования, позволяет уточнить природу происхождения и вовремя применить ту или иную тактику, направленную на выздоровление пациентов», – отметил руководитель эндоскопического центра Галина Петухова.


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            [0]=>
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              bool(true)
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          }
        }
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          [0]=>
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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    }
  }
}
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