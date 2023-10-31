В Ишимском районе стартовал проект «Здоровое село»

С 30 октября в Ишимском районе стартовал региональный проект «Здоровое село». В рамках проекта более 20 специалистов из Тюмени проведут осмотр и диагностику жителей, назначат или внесут изменения в их лечение и дадут рекомендации. Врачебные бригады, состоящие из терапевтов, кардиологов, эндокринологов, хирургов, неврологов, онкологов, врачей УЗИ, уролога, акушер-гинеколога и врача по медицинской реабилитации, будут принимать пациентов в разных населенных пунктах района в соответствии с графиком:

30 октября - с. Боровое, с. Карасуль

31 октября - с. Карасуль, с. Десятово

1 ноября - с. Карасуль, с. Мезенка

2 ноября - с. Неволино, с. Клепиково

3 ноября - с. Ваньковка, с. Клепиково

4 ноября - с. Новотравное, с. Первопесьяново

5 ноября - выходной день

6 ноября - с. Прокутка, с. Равнец

7 ноября - с. Тоболово, д. Черемшанка

8 ноября - с. Плешково, с. Гагарино

9 ноября - с. Гагарино, с. Лариха

10 ноября - с. Лариха, с. Новолокти

11 ноября - с. Мизоново

12 ноября - выходной день

13, 14, 15 ноября – выездная работа с маломобильными пациентами на дому.

Предварительные обследования будут проводить специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики в «Палатке здоровья». Жители района смогут измерить свое артериальное давление, получить рекомендации по ведению дневника давления и соблюдению правил ЗОЖ.

При посещении врача необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Запись к узким специалистам будет осуществляться после осмотра врачом-терапевтом или фельдшером.

Для дополнительной информации можно обратиться по телефону: 8 (34551) 6-55-08.