Дорогу в Верхнюю Тавду привели в порядок

Ремонт изношенных участков дороги в Верхнюю Тавду в Нижнетавдинском районе завершен. Автомобильная магистраль обеспечивает транспортную связь между регионами. Так, станция Тавда используется как транспортный узел для связи Тюменской области с Кондинским районом ХМАО.

«Дорожные службы завершили ремонт покрытия на дороге в Верхнюю Тавду Свердловской области. Участок от региональной трассы «Тюмень — Нижняя Тавда» через поселок Березовка был включён в программу ремонтов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация обновила 7,8 км покрытия, устранила пучины и сформировала обочину. Новый асфальтобетон уложен на площади 54,6 тыс. кв. метров», – рассказали в главном управлении строительства Тюменской области.

Напомним, что в Тюменской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги»в 2023 году будет отремонтировано 203 километра дорог. Из 140 участков ремонта 33 находятся на региональных дорогах Тюменской области, 4 — в Тюмени и 103 — в Тюменском районе.

Эксперты отмечают, что темпы проведения ремонтных работ в Тюменской области выше среднероссийских. Работы по нацпроекту были завершены на 95 процентов к началу октября.