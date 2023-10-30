Музей торговли в ЦУМе преобразовался в музей развития Тюмени

Новые экскурсии и экспозиции ждут посетителей в тюменском ЦУМе. Преобразованное музейное пространство готово к представлению на первом этаже универмага.

О том, какие перемены произошли в музеях и как поменялось их наполнение, рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова: «Если музея исторического оружия это коснулось в меньшей степени, то музей торговли преобразовался в музей развития Тюмени. Аутентичный, оригинальный интерьер и предметы быта позволяют заглянуть на сотни лет назад. Кроме того, мы возобновляем экскурсионный маршрут по зданию ЦУМа, по его «закулисью» с историей эволюции торговой отрасли в Тюмени».

По мнению Юлии Глазуновой, история тюменского ЦУМа – это история российской торговли в миниатюре, так как все, что происходило в стране, так или иначе сказывалось на этой отрасли.

Экскурсоводами обновленного музея станут самые знающие люди – бывшие работники еще советского универмага. Одной из них станет Наталья Ремизова, которая проработала в ЦУМе 41 год. Во время экскурсии она расскажет гостям о многих интересных фактах из истории торговли в Тюмени.

Например, мало кто знает, что у тюменского ЦУМа был только один предшественник – филиал московского ГУМа. Он начал работу в городе в 1922 году и просуществовал всего 4 года, не выдержав конкуренции с кооперативами, из-за сложностей поставки и недостатка товаров первой необходимости. Вплоть до 1947 года в Тюмени не было ни одного магазина, который бы имел статус универсального.

«Советский универмаг – это практически прообраз нынешних торговых центров, где за исключением фуд-корта и продуктового магазина было все, что нужно – от иголки до бытовой техники», – отмечает экскурсовод.