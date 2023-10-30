В Тюменской городской поликлинике №8 откроют травматологический кабинет для взрослых

Коллектив Тюменской городской поликлиники №8 за последние два года пополнился 60 врачами различных специальностей, сообщает региональный департамент здравоохранения. Только за последние несколько месяцев к обязанностям приступили: онколог, гериатр, офтальмологи, эндоскопист, медицинский психолог, психиатр, сердечно-сосудистый хирург, пульмонолог, травматолог, детский гастроэнтеролог и другие специалисты.

Главный врач поликлиники Анатолий Смоляренко рассказал: «Два года назад, когда я только вступил в должность, в нашей поликлинике работали 142 доктора. Теперь же в коллективе трудится больше 200 врачей. Пациентов тоже стало больше на 20 000. Теперь мы оказываем медицинскую помощь 86 000 взрослых и детей».

За это время в медучреждении произошли и другие изменения. Здесьпоявилось новое офтальмологическое оборудование и два УЗИ-аппарата. Открылись второй рентгенологический кабинет с новым рентген-аппаратом и два новых отделения: эндоскопическое и функциональной диагностики. Был открыт дистанционный консультативный центр, позволяющий заботиться о здоровье пациентов на расстоянии. В микрорайоне Казарово появился новый филиал поликлиники.

В ближайшее время планируется открытие травматологического кабинета для взрослых пациентов.

«Это далеко не полный список нововведений, – говорит Анатолий Смоляренко. –Благодарю коллег за их готовность трудиться ради достижения наших общих целей. Надеюсь, вместе мы сможем реализовать все планы и сделаем качество оказания медицинской помощи еще лучше».