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​Россияне отказываются от трат в пользу накоплений

За год жители России научились копить, отказавшись от безудержного шопинга

​Россияне отказываются от трат в пользу накоплений
Фото: ru.freepik.com

Личные финансовые стратегии россиян за прошедший год претерпели изменения, свидетельствует опрос сервиса SuperJob. В исследовании принял участие 1600 человек из 384 городов страны, и практически половина из них — 48 процентов сообщили, что стали больше экономить. Увеличили свои траты лишь 14 процентов опрошенных, а 26 процентов никак не изменили своих финансовых привычек.

«Число сторонников стратегии «больше экономить» выше среди мужчин (54 процента против 43 процентов среди женщин), — отмечают авторы исследования. — Россияне старше 45 лет стремятся к сокращению расходов чаще более молодых сограждан (53 процента). Чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 43 процента среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, 57 процентов — среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей. Число сторонников стратегии «больше тратить» выше всего среди россиян моложе 34 лет (21 процент)».

В целом, число стремящихся к экономии россиян увеличивается: сравнивая с предыдущим годом, можно отметить их рост — с 46 до 49 процентов. Интересно, что и людей с противоположным мнением — считающим, что следует больше тратить — тоже стало больше: их число увеличилось с девяти до 14 процентов.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 244, комментариев: 0
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          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
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              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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        bool(false)
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
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      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              *RECURSION*
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              NULL
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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        NULL
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        NULL
      }
    }
  }
}
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