До конца октября проходит отбор участников слета «Внуки Победы. Ленинград»

С 25 по 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге состоится международный слёт потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград».

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», которое объединяет более 650 тысяч человек из 89 субъектов России и 59 стран мира, проведут слет «Внуки Победы. Ленинград» в честь празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина.

8 сентября дан старт конкурсному отбору участников слёта, в котором может принять участие любой желающий старше 18 лет. Заявки принимаются до 31 октября 2023 года (включительно) на сайте: ВолонтерыПобеды.рф. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте.

Как отметили организаторы конкурса, в проекте могут принять участие потомки жителей и защитников блокадного Ленинграда, которые сейчас проживают в других городах.