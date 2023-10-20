Тюменские организации реализуют проект по реабилитации детей с инвалидностью

В Тюменской области успешно реализуется пилотный проект для отработки комплексного подхода к реабилитации детей с инвалидностью. Об этом на заседании Госдумы РФ сообщила заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова.

В Тюменской области в проекте принимают участие 10 организаций, две из которых некоммерческие. С начала реализации в июне 2022 года курс комплексной реабилитации и абилитации прошли более 950 детей-инвалидов.

О сути нового подхода к помощи семьям, воспитывающих детей с инвалидностью, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор: «В рамках проекта семья, где ребенку впервые установлена инвалидность, получает электронный сертификат, которым родители оплачивают услуги специализированных центров. Деньги на оплату выделяются из федерального бюджета. Родителям программа нравится, они считают, что результат заметен уже после первой недели занятий со специалистами. Мы готовы делиться накопленным опытом с другими регионами».

Реализацию пилотного федерального проекта в Тюменской области высоко оценил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, посетивший летом 2023 года вместе с губернатором Александром Моором тюменские реабилитационные центры «Родник» и «Пышма».

В Госдуму РФ внесен законопроект, который направлен на создание по всей стране системы комплексной реабилитации детей с инвалидностью.