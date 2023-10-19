Внутренний туризм в России подорожал на 15% за лето

Минувшим летом путешествия по России стали дороже. По оценке директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в среднем внутренний туризм в стране подорожал на 10-15%.

«В среднем по рынку на 10-15%, в премиальном сегменте динамика выше – порядка 20%, ввиду его высокой востребованности», – цитирует эксперта «Интерфакс».

Ломидзе ожидает, что цены будут расти и дальше, обогнав инфляцию. «Если туристы покупают по этой цене и спрос не снижается, значит, цена адекватна», – отметила директор АТОР.

Несмотря на рост цен, объем внутреннего туризма также увеличился в среднем на 15% по сравнению с 2022 годом. Чаще всего минувшим летом туристы отдыхали в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве, городах Золотого кольца, Дагестане и Карелии.

По данным ВЦИОМ, в этому году каждый третий россиянин не брал отпуск, эта цифра стала максимальной с 2018 года, пишут «Ведомости». Еще 23% респондентов брали отпуск, но проводили время дома и никуда не уезжали. Каждый четвертый опрошенный (26%) отдыхал на даче.