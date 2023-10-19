Внутренний туризм в России подорожал на 15% за лето

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696995993"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1698173956"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=lPHZgZ8aEZYQ7BCG8DAO6yp3o2tmng/zeu83Qo9suqF1zIyQrEsjJ/TGnaD4raX2BFuKQFAUtQ0DsSivrichOgqh5v45fzF4BAQ7IIJvqjDKnLIuQeKRUcF64DTgzM/I"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=lPHZgZ8aEZYQ7BCG8DAO6yp3o2tmng/zeu83Qo9suqF1zIyQrEsjJ/TGnaD4raX2BFuKQFAUtQ0DsSivrichOgqh5v45fzF4BAQ7IIJvqjDKnLIuQeKRUcF64DTgzM/I"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5fe8b1a0b6176e5dca129f5b5d6abf6b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:46:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-24 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696996024"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1698173969"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=wQvBda2VS5xg3fAS05u2CgAQo5LVuCzuM9fgr6LNbT27NohStK9kAakcJf4y2utIZJ49JqCU8Jd9+AhzxVOVr2sSFwrfYoYuwgmmhF2RvCa+YbHC2OKXRU65HwG7kVM0"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=wQvBda2VS5xg3fAS05u2CgAQo5LVuCzuM9fgr6LNbT27NohStK9kAakcJf4y2utIZJ49JqCU8Jd9+AhzxVOVr2sSFwrfYoYuwgmmhF2RvCa+YbHC2OKXRU65HwG7kVM0"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d35d1a71adae4d512bf57d7b608224d5.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:47:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-24 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696995993"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1698173956"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=lPHZgZ8aEZYQ7BCG8DAO6yp3o2tmng/zeu83Qo9suqF1zIyQrEsjJ/TGnaD4raX2BFuKQFAUtQ0DsSivrichOgqh5v45fzF4BAQ7IIJvqjDKnLIuQeKRUcF64DTgzM/I"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=lPHZgZ8aEZYQ7BCG8DAO6yp3o2tmng/zeu83Qo9suqF1zIyQrEsjJ/TGnaD4raX2BFuKQFAUtQ0DsSivrichOgqh5v45fzF4BAQ7IIJvqjDKnLIuQeKRUcF64DTgzM/I"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5fe8b1a0b6176e5dca129f5b5d6abf6b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:46:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-24 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696996024"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1698173969"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=wQvBda2VS5xg3fAS05u2CgAQo5LVuCzuM9fgr6LNbT27NohStK9kAakcJf4y2utIZJ49JqCU8Jd9+AhzxVOVr2sSFwrfYoYuwgmmhF2RvCa+YbHC2OKXRU65HwG7kVM0"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=wQvBda2VS5xg3fAS05u2CgAQo5LVuCzuM9fgr6LNbT27NohStK9kAakcJf4y2utIZJ49JqCU8Jd9+AhzxVOVr2sSFwrfYoYuwgmmhF2RvCa+YbHC2OKXRU65HwG7kVM0"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d35d1a71adae4d512bf57d7b608224d5.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:47:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-24 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  97,3074   EUR  102,6255  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Путешествовать по России стало на 15% дороже

Внутренний туризм в России подорожал на 15% за лето

Путешествовать по России стало на 15% дороже
Фото: ru.freepik.com

Минувшим летом путешествия по России стали дороже. По оценке директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в среднем внутренний туризм в стране подорожал на 10-15%.

«В среднем по рынку на 10-15%, в премиальном сегменте динамика выше – порядка 20%, ввиду его высокой востребованности», – цитирует эксперта «Интерфакс».

Ломидзе ожидает, что цены будут расти и дальше, обогнав инфляцию. «Если туристы покупают по этой цене и спрос не снижается, значит, цена адекватна», – отметила директор АТОР.

Несмотря на рост цен, объем внутреннего туризма также увеличился в среднем на 15% по сравнению с 2022 годом. Чаще всего минувшим летом туристы отдыхали в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве, городах Золотого кольца, Дагестане и Карелии.

По данным ВЦИОМ, в этому году каждый третий россиянин не брал отпуск, эта цифра стала максимальной с 2018 года, пишут «Ведомости». Еще 23% респондентов брали отпуск, но проводили время дома и никуда не уезжали. Каждый четвертый опрошенный (26%) отдыхал на даче.


нравится (0) не нравится (2)
19 октября в 18:16, просмотров: 244, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ветер перемен 1078
  2. В Сургуте добавят три новых автобусных маршрута 488
  3. ​250 жителям Тюменской области, пострадавшим от весенних пожаров, оказали помощь из областного бюджета 460
  4. Проект военно-спортивного лагеря в Сургуте вновь подлежит корректировке 429
  5. ​«Жемчужина Сибири» готовится к началу нового спортивного сезона 417
  6. В Югре за 9 месяцев возбудили 17 уголовных дел о невыплате зарплаты 416
  7. У трех югорчанок выявили рак груди во время Дня открытых дверей в онкоцентре СОКБ 414
  8. Какой должна быть современная городская архитектура? 413
  9. Пьяный водитель учинил массовое ДТП в Югорске, пострадала женщина 403
  10. ​Минобороны и пуговица 398
  1. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 6245
  2. ​Посмотрите на меня 1942
  3. Кардиостимулятор спас жителя Нефтеюганска от попадания тромбов в сердце 1800
  4. Сургутянам рассказали о возможностях мобильного приложения «Госуслуги.Дом» 1773
  5. В Нефтеюганске закрыли единственный в городе кинотеатр 1532
  6. Новую набережную откроют в Сургуте в следующем году 1482
  7. В Сургуте вынесли приговор по делу о доведении до суицида медсестры из травмцентра 1477
  8. ​Умер Николай Васильевич Иванов 1465
  9. ​На городских маршрутах Сургута появятся новые комфортные автобусы 1363
  10. Как болеть без финансовых осложнений и правильно действовать в случае больничного 1338
  1. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 6494
  2. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 6245
  3. «Жизнь в городе замерла»: бывшие сургутяне − о происходящем в городах Израиля 4571
  4. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 4502
  5. «Мы опробовали площадку с кинологом и собакой и выявили некоторые недостатки» 4259
  6. ​Живой труп 3491
  7. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 2849
  8. ​И так бывает 2796
  9. ​Выбор делать придётся 2574
  10. ​Открылась регистрация на конференцию «Больше, чем обучение» СберУниверситета 2419

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика