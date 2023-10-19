Тюменский «Инфотех» выходит на федеральный уровень

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев предложил сделать Тюменский форум «Инфотех» специализированной площадкой федерального уровня для обсуждения вопросов внедрения технологий искусственного интеллекта в российских регионах.

Губернатор Александр Моор отметил, что успешный опыт использования искусственного интеллекта в Тюменской области уже есть. Свою эффективность ИИ показал в кол-центрах, в медицине и в дорожном хозяйстве.

«Например, наша система записи на прием к врачу сегодня с помощью искусственного интеллекта, без привлечения операторов обрабатывает 45 процентов обращений людей. Во всех наших крупнейших медицинских учреждениях внедрена система поддержки принятия врачебных решений по оценке рисков сердечно-сосудистых осложнений», – сообщил глава региона.

ИИ-технологии применяются также в сфере безопасности. В регионе действует система «Безопасный город», включающая уже более 5 тысяч видеокамер. С помощью нейросетевых технологий были задержаны 45 преступников, находившихся в федеральном розыске. Умная система наблюдает за транспортным потоком, позволяет вносить корректировки в регулирование дорожного движения, работу светофоров и общественного транспорта.

Губернатор отметил, что для развития технологий искусственного интеллекта в Тюменской области идет подготовка кадров. В областных вузах по IT-специальностям учатся более 380 студентов. Несколько лет назад в Тюмени была создана школа юных нейроинженеров – они реализуют реальные проекты, многие получают работу на предприятиях.

«Внедряя все решения, связанные с искусственным интеллектом, мы должны оптимизировать наши ресурсы – за те же деньги делать больший объем работы более эффективно», – отметил Александр Моор.