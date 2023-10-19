«Жемчужину Сибири» ремонтируют в новому сезону

«Жемчужина Сибири» будет готова к началу нового сезона – первые всероссийские старты состоятся уже в начале декабря. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, посетив областной центр зимних видов спорта.

О том, как спортивный центр готовится к новому зимнему сезону, глава региона рассказал на своей странице в соцсети. В настоящее время в спортивном комплексе идет большой ремонт. Продолжается реконструкция фасада лыжно-биатлонного стадиона. На трассах будут доработаны места и оборудованы переходные мостики для зрителей.

«Обсудили с директором комплекса Анатолием Емельяновым обновление освещения в сезоне 2024/25, чтобы проводить вечерние гонки по биатлону. Это будет плюсом для зрителей – как для тех, кто присутствует на стадионе (вечером всегда особенная атмосфера), так и для тех, кто смотрит прямые трансляции», – отметил губернатор.

Напомним, что Тюменский Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» – это современный тренировочный и соревновательный объект, обладающий независимой инфраструктурой, позволяющий проводить полный учебно-тренировочный комплекс по подготовке спортсменов и проведения соревнований различного уровня, в том числе Континентального кубка, Кубка Мира, Чемпионата Мира.

Александр Моор заверил, что правительство Тюменской области будет и дальше поддерживать инфраструктуру спортивного центра, чтобы у российского спорта была площадка для гонок мирового уровня.