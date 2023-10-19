В Тюменской области откроют новые отделения «Движения Первых»

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых». В настоящее время в области работают 23 отделения «Движения Первых», также готовятся к открытию отделения в Бердюжском, Аромашевском и Ярковском районах.

Глава региона отметил значительные результаты, которых достигли тюменские ребята на всероссийском уровне: «Команда Тюменской области стала победителем первого Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна», региональный медиацентр «Движения Первых» признан лучшим в стране, команда Казанского района, которая представляла наш регион, стала победителем Всероссийского туристического слета. Тюменская область входит в число первых регионов, где открыт региональный центр движения».

Посещение детей из Тюменской области выставки-форума «Россия» стало ключевой темой заседания. Выставка стартует 4 ноября в Москве на ВДНХ. Регион планирует организовать поездку 1 750 ребят от 7 до 17 лет.

В Москве для тюменских ребят организуют экскурсионную познавательную программу с посещением нескольких павильонов выставки-форума. Для различных возрастных групп разработано шесть тематических маршрутов.

На выставку поедут активисты регионального отделения «Движение Первых», ребята, добившиеся высоких результатов в спорте, науке, культуре и образовании, а также дети из многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей.