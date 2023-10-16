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​В Тюменской области создают первый биотехнологический кластер в России

В Ишимском районе запустили первую очередь завода «Протеинсиб»

​В Тюменской области создают первый биотехнологический кластер в России
Фото: vk.com/tmninvest

В Ишимском районе Тюменской области открыли первую очередь уникального в России завода «Протеинсиб» по глубокой переработке гороха. Первая очередь завода включает элеваторный комплекс, склад готовой продукции, административно-бытовой корпус и визировочную лабораторию.

Планируется, что «Протеинсиб» будет перерабатывать 70 000 тонн гороха и выпускать изолят горохового белка, крахмал и клетчатку. Пока на первом этапе переработкой гороха займется китайский партнер завода. Сотрудничество основано на давальческой схеме, то есть заказчик будет передавать свое сырье на обработку, получая продукцию с заданными качествами, при этом и сырье, и готовый продукт остаются в собственности заказчика.

После завершения второго этапа строительства в 2024 году предприятие само начнет перерабатывать продукцию. На заводе будет создано около 200 рабочих мест.

В России потребление горохового изолята не превышает 1,5 тысяч тонн в год, поэтому более 11 тысяч тонн продукции в год завод планирует направлять на экспорт.

Порядка 7 млрд рублей инвестировал в проект агрохолдинг «Юбилейный». 400 млн рублей выделены из бюджета Тюменской области на газификацию, энергоснабжение, водопровод и асфальтирование подъездных путей. Запуск проекта положил начало первому биотехнологическому кластеру в стране.


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16 октября в 20:26, просмотров: 253, комментариев: 0
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