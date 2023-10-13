Кадровый центр «Работа России» помогает найти первую работу в Тюменской области

В Тюменской области ежегодно в рамках программы стажировки для выпускников учебных заведений создается порядка 300 рабочих мест. Эта региональная мера поддержки действует в кадровом центре «Работа России» и реализуется с 2012 года.

Выпускники высших и средних образовательных организаций, а также студенты старших курсов, ищущие работу, могут получить индивидуальную помощь консультантов в поиске своей первой работы по специальности. При посредничестве службы занятости населения с начала 2023 года стажировку прошли 132 человека.

Так, выпускник Агротехнологического колледжа Вячеслав Черняев, обратился в отделение кадрового центра «Работа России» по Омутинскому району. Молодой человек искал работу по специальности «Рабочий зелёного строительства». Кадровый консультант помогла Вячеславу составить резюме и пройти собеседование. Теперь молодой специалист под наблюдением наставников получает первый опыт работы в сфере тепличного хозяйства.

Как сообщают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, участие в программе засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке. Стажеру выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск. Продолжительность стажировки не превышает 3 месяцев.