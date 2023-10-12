Трассы, проходящие по сельским территориям, ремонтируют в ХМАО

В Югре ремонтируют трассы, которые проходят по сельским территориям. Объекты реконструируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба правительства региона в своем телеграм-канале.

Сейчас завершается второй этап капремонта участка автомагистрали Урай — Шаим с 7 по 14 км. Подрядчик укрепил обочины и откосы, усилил основание дороги, уложил современное полотно из асфальтобетона.

Также подходит к завершению ремонт на проблемных участках трассы Урай — Советский с 91 по 106 км и с 83 по 86 км. На объекте уже завершили укладку дорожного полотна, сейчас рабочие меняют барьерное ограждение, устанавливают дорожные знаки и наносят разметку. Дорогу планируют сдать в эксплуатацию в конце октября.

«Эти участки очень важны для жителей Кондинского района, по ним они добираются в социальные учреждения и больницы. Поэтому в первую очередь у специалистов стоит задача сделать трассы комфортными и безопасными. Всего в автономном округе до конца года планируется привести в порядок 74,43 км дорог, из них 58,45 км – региональные и 15,97 — местные», - отмечают в пресс-службе правительства ХМАО.