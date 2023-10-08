В Тюмени состоялся Форум креативных предпринимателей

В Тюмени прошел Форум креативных предпринимателей. За восемь дней состоялось около 20 деловых мероприятий. Программа была полезна и представителям креативных индустрий и тем, кому интересна их деятельность. Событие объединило более 70 предпринимателей из разных городов России.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер прияняла участие в пленарном заседании форума, во время которого эксперты обсудили креативный код Тюмени и то, как регион развивает креативные индустрии.

«Отмечу роль культуры в этом процессе. Наше историческое наследие и духовные ценности позволяют нам сохранять смыслы, определять ориентиры в информационном пространстве. Осваивая современные технологи и искусственный интеллект, мы ориентируемся на высокие идеалы искусства», – рассказала директор департамента.

В пресс-службе департамента культуры отметили, что для развития креативных индустрий в регионе принят план мероприятий, направленный на создание межведомственного проектного офиса, развитие человеческого капитала и инфраструктуры.