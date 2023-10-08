В Тюмени открыта «IT-школа экспертов»

Инвестиционное агентство Тюменской области содействовало открытию в Тюмени «IT-школы экспертов». Проект общей стоимостью 18 миллионов рублей реализовал предприниматель из Тобольска Константин Константинов, получив целевой займ по программе «Социальное предпринимательство» на сумму 13,3 миллиона рублей от Инвестагентства и часть средств в Фонде микрофинансирования Тюменской области.

«Проект социально значимый для региона. Мы не могли его не поддержать. IT-сфера актуальна и востребована сейчас, у нее большие перспективы. Дети получат большую поддержку в виде такой школы. Она даст им много знаний», - отметила заместитель генерального директора Инвестиционного агентства, начальник отдела финансовой поддержки Анастасия Филимонова.

В новом образовательном пространстве для детей будет проходить обучение по трем направлениям: программирование, робототехника и предпринимательство. На базе школы смогут одновременно заниматься около 40 детей. Для всех желающих организуют мастер-классы.

«Следующим этапом реализации проекта, по утверждению Константина Константинова, станет открытие филиалов «IT-школы экспертов» в Ялуторовске и Ишиме до конца 2023 года. Кроме этого, у предпринимателя есть идея организовать такие школы во всех муниципалитетах региона с дальнейшим выходом за пределы Тюменской области», – отметили в пресс-службе Инвестиционного агентства.