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​В тюменском Медгороде спасли женщину с огромной опухолью в ноге

Тюменские хирурги удалили пациентке гигантскую опухоль из голени

​В тюменском Медгороде спасли женщину с огромной опухолью в ноге
Фото: admtyumen.ru

Хирурги тюменского Медицинского города удалили огромную опухоль у пациентки из Челябинской области. Новообразование в области голени достигло огромных размеров – 14 сантиметров.

70-летняя женщина три года мучилась от боли. Все это время опухоль росла. В Медицинский город женщина обратилась самостоятельно. Врачи приняли решение оперировать. Процедура длилась более 12 часов. При проведении операции применялся микроскоп, приобретенный по национальному проекту «Здравоохранение».

«Чтобы восстановить дефект на месте удаленной опухоли, мы перенесли с боковой поверхности грудной клетки мышцу с сосудами — артерией и веной, соединив их под микроскопом. Затем взяли кожный лоскут с бедра при помощи специального инструмента для снятия тонкого кожного лоскута с донорского участка для последующей пересадки», — рассказала заведующая отделением Динара Вонтлая.

Осложняло работу с сосудами варикозное расширение вен нижних конечностей.

«После хирургического лечения пациентка находилась в стационаре три недели. За это время лоскут прижился, пациентка восстановилась и вернулась домой», – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранение Тюменской области.

Отметим, что медицинский туризм в Тюменскую область набирает популярность уже несколько лет. В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Тюменской области» более 40 000 иностранных граждан получили доступ к высокотехнологичной и качественной медицинской помощи.


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08 октября в 21:14, просмотров: 259, комментариев: 0
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
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            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
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        array(1) {
          [0]=>
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            [0]=>
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      }
    }
  }
}
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