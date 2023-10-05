Тюменские производители представили свои товары и услуги на выставке

20-21 октября 70 производителей товаров и услуг Тюмени представят свои экспозиции на выставке «Тюменская марка - 2023». Мероприятие состоится в Выставочном зале на ул. Севастопольской, сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Организаторами мероприятия выступают Департамент экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Уже стартовала деловая программа для участников выставки – начался образовательный трек. В рамках трека запланированы нетворкинг-сессия и эксклюзивный мастер-класс от Максима Поташева.

4 октября представители тюменских компаний приняли участие в нетворкинг-сессии, которая прошла в ДК «Нефтяник». Проводившая встречу бизнес-консультант и предприниматель Светлана Худякова рассказала о правилах по развитию эффективного окружения в деловой среде.

Комментируя мероприятие, и.о. директора департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени Ирина Коростелеваобъяснила: «Цель трека деловых активностей – это повышение уровня конкурентоспособности наших тюменских товаропроизводителей. Мы постарались дать максимально прикладные и эффективные инструменты. По сути нетворкинг позволяет заявить о своем деле, расширить свое информационное присутствие, сформировать совместные проекты и подходы».

Начался период подготовки к проведению выставки. Участникам предстоит внимательно продумать свои стенды и композиции, чтобы привлечь внимание посетителей мероприятия и наиболее ярко заявить о своей продукции.