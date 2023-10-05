Тюменскую библиотеку №16 модернизировали в рамках нацпроекта

В Тюмени открылась обновленная по модельному стандарту библиотека № 16. Модернизация учреждения прошла в рамках нацпроекта «Культура».

Библиотека получила и новое название – «Олимп». Она станет коммуникационной площадкой для интеллектуального развития, культурного досуга и раскрытия творческого потенциала жителей Восточного административного округа.

Теперь библиотечное пространство поделено на функциональные зоны, где будет комфортно всем посетителям. Зал «Я расту» предназначен для самых маленьких читателей от 0 до 5 лет. Зал «Открытие» – для посетителей постарше от 6 до 11 лет. В зале «Точка роста» будут принимать подростков от 12 до 15 лет, а в зале «Шаг вперед» – взрослых читателей. Также в обновленной библиотеке есть зал «Мастер-класс», зал для занятий по робототехнике и компьютерной грамотности «Монитор», работают клубы по интересам.

Здесь появились интерактивные развивающие панели и экраны, световые столы для рисования песком, мультстанок и другое цифровое оборудование. Это дает широкие возможности для проведения развивающих занятий, мастер-классов, вебинаров, онлайн-конференций и т.д.

Коллектив и гостей библиотеки с открытием поздравила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер: «Открытие библиотеки «Олимп» – это новая страница в жизни филиала Центральной городской библиотечной системы и еще одна возможность улучшить качество жизни тюменцев, чтобы они могли обрести новые знания и найти ответы на самые разные вопросы».