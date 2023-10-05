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​Тюменская делегация приняла участие в форуме «Развитие человеческого капитала»

Тюменские эксперты обсудили человекоцентричный подход на форуме в Ханты-Мансийске

​Тюменская делегация приняла участие в форуме «Развитие человеческого капитала»
Фото: admtyumen.ru

В Ханты-Мансийске состоялся II международный форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления». В нем приняли участие представители департамента социального развития Тюменской области.

Человекоцентричный подход в государственном управлении стал ключевой темой форума. В том числе обсуждались вопросы изменения культуры мышления государственных служащих, изменения целевых процессов в работе с человеком.

На форуме были представлены ключевые индикаторы социального стандарта, разработанные Агентством стратегических инициатив. В стандарт входят индикаторы, включающие оценку удовлетворенности граждан услугами, предоставляемыми в регионе, жизнью и средой, а также приверженности человека к жизни в регионе.

Комментируя событие, заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина отметила: «Основная наша задача при реализации клиентоцентричного подхода в работе с гражданами – это помогать людям решать их задачи и оказывать поддержку, когда она требуется. Мы должны выйти на максимально простой и удобный уровень взаимоотношений, при которых даже в самых отдаленных населенных пунктах у человека будет доступ к нашим услугам и сервисам, которые быстро и качественно решат его насущный вопрос».


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Сегодня в 17:42, просмотров: 111, комментариев: 0
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