Сургутянина жестоко избили в парке и заставили перевести деньги со счета

На прогуливающегося по парку жителя Сургута напали неизвестные, жестоко избили и ограбили. Он поступил в травматологию в почти бессознательном состоянии, сообщил «Вестнику» знакомый с ситуацией источник.

Инцидент произошел 4 октября. «В травмбольницу привезли сильно искалеченного парня. Весь синий, я бы даже сказала, фиолетовый, почти нет живого места. У него полностью заплыл глаз, еле стоял на ногах. Он просто гулял по парку, на него напали, избили, заставили перевести деньги с телефона, а потом забрали его гаджет», – рассказал собеседник издания, добавив, что подобные ситуации участились в последнее время.

Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Полицейские уже установили личности злоумышленников. Ими оказались трое молодых людей в возрасте 21 и 24 лет. Возбуждено уголовное дело о разбое.