Сургут провел самую масштабную кампанию по ликвидации колейности за последние пять лет

В Сургуте завершились работы по устранению колейности на дорогах, которые были запланированы на текущий год. Благодаря экономии средств, полученной в результате конкурсных процедур, удалось дополнительно устранить колеи на трех участках дорог. Последний ремонт, на улице Киртбая, завершился в минувшие выходные.

«Площадь асфальтирования на данном участке составила 8,5 тысяч квадратных метров. Подрядчик проверенный – АО «Автодорстрой». На первый взгляд работа сделана хорошо. Будут еще лабораторные испытания и анализ», – отметил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства администрации города Андрей Байков.

В рамках этого же контракта устранили колейность на улице Энергетиков на участке от пересечения с Мелик-Карамова до улицы Энгельса. Также отремонтировали заезд со стороны улицы Гагарина около дома № 8 в микрорайоне, где находится музейный комплекс «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова».

В этом году в Сургуте провели самую масштабную за последние пять лет кампанию по ликвидации колейности. Всего в городе устранили колеи на 36 участках дорог, общая площадь которых составила около 121 тысячи квадратных метров. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Ремонт дорог в Сургуте находится под контролем команды Югры.