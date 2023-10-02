В приложении «Телемед-72» можно взять талон в день посещения врача

С начала 2023 года в базе тюменского мобильного приложения «Телемед-72» зарегистрировано порядка 210 тысяч жителей региона, авторизованных через Госуслуги. Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области.

«Телемед-72» – это официальное приложение Правительства Тюменской области для записи на прием к врачу в медицинские учреждения. Сервис становится все популярнее. Тюменцы активно используют возможности приложения, так как в нем собрано множество востребованных сервисов.

С помощью «Телемед-72» можно самостоятельно записать на приём к врачу себя и ребенка или вызвать врача на дом. В приложении есть возможность получить консультацию специалиста онлайн в чате или по видеозвонку, узнать необходимую информацию о медицинских учреждениях, получить талон на электронную очередь. Сервис напомнит пациенту о предстоящем приёме, предоставит доступ к электронным медицинским документам.

В работу приложения в сентябре были внесены улучшения, касающиеся сервиса «Электронная очередь». Если ранее талон можно было взять только на следующий или более поздний день, то теперь тюменцы могут «день в день» дистанционно взять талон на медицинскую услугу.