Пожилые тюменцы приняли участие в «Правовом марафоне для пенсионеров»

2 октября в Тюмени на базерегионального социально-реабилитационного центра «Семья» прошел просветительский «Правовой марафон для пенсионеров». Он был направлен на формирование правовой культуры и социальной адаптации людей старшего поколения и организован по инициативе уполномоченного по правам человека в Тюменской области.

На встрече с пенсионерами пообщались представители областной нотариальной палаты, первичной медико-санитарной помощи и профилактической медицины, отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области и другие специалисты.

Актуальным для пожилых людей стало выступление специалиста отделения Центрального Банка Российской Федерации по теме «Финансовое мошенничество, защити себя и свою семью». С сотрудником полиции участники встречи смогли обсудить такой вопрос, как «Профилактика мошеннических действий в отношении граждан старшего поколения». Также вызвало интерес выступление представителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, которое было посвящено актуальным вопросам защиты прав потребителей.

В конце марафона для пенсионеров специалисты провели консультации по личным вопросам.