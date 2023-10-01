Apple продолжает переходить на демократичный разъем USB-C

Новый iPhone SE — уже четвертого поколения — получит разъем USB-С, выяснило издание MacRumours, специализирующегося на освещении особенностей работы Apple.

Смартфон создают на шасси iPhone 14 — при этом с обновленным разъемом. Также на устройстве будет настраиваемая кнопка Action, которая была введена уже в 15-й модели айфонов.

При этом iPhone SE, скорее всего, останется с одинарной камерой, хотя Apple вполне может установить в нее 48-мегапиксельный объектив, как в новинках: дизайн и технические характеристики еще не утверждены.