В Ялуторовске поделились лучшими практиками развития культуры

28 сентября в Ялуторовске состоялось выездное совещание Совета по культуре муниципальных образований Тюменской области. Мероприятие прошло под председательством главы Тюменского района Леонида Митрюшкина, сообщает региональный департамент культуры.

Выездное совещание традиционно проводится в муниципалитетах, готовых делиться опытом и лучшими практиками развития культуры. Приветствуя участников заседания, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер отметила, что в Ялуторовске за последний год сделано много для повышения уровня культуры и туристической привлекательности.

Инструменты развития внутренней культурной политики стали главной темой обсуждения на совещании. Члены Совета обобщили опыт участия библиотек региона в федеральном проекте «Гений места». На совещании также были рассмотрены вопросы реализации президентских грантов, развития школьных театров и создания инклюзивных творческих лабораторий.

Члены Совета стали участниками насыщенной экскурсионной программы, а также познакомились с работой учреждений культуры города. Гости посетили аллею 350-летия Ялуторовска, Ялуторовский острог, Молодежную модельную библиотеку, Центр национальных культур, ДШИ им. С.И. Мамонтова и Музейный комплекс.