В Тюменской области в 2023 году задержаны 22 межрегиональных наркокурьера

В Тюмени состоялось очередное заседание региональной антинаркотической комиссии. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что по итогам восьми месяцев 2023 года уровень наркопреступности в регионе сохраняется в пределах показателей аналогичного периода предыдущего года.

При этом в области увеличилось количество изъятых наркотических средств, а также выросла раскрываемость преступлений, связанных со сбытом наркотиков. В 2023 году пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, задержано 22 межрегиональных наркокурьера, у них изъято более 130 килограммов наркотических средств.

Принятые в регионе меры по снижению смертности от наркотиков дали положительные результаты: более чем на 15 процентов уменьшилось количество смертельных отравлений, а среди несовершеннолетних случаев смертельных отравлений не зарегистрировано.

Александр Моор подчеркнул важность сохранения намеченной тенденции. Он поручил продолжить активную информационно-просветительскую работу, направленную на профилактику наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков.

Губернатор предложил установить «умные» видеокамеры в жилых районах, где отмечается активность лиц, сбывающих и употребляющих наркотики. Органы внутренних дел рассмотрят необходимость их размещения.