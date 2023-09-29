Подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере соцобслуживания

Второй год подряд тюменские специалисты занимают лидирующие позиции в общем зачете победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере соцобслуживания. 26 сентября на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи награждали четырех финалистов из Тюменской области.

В федеральном этапе конкурса участвовали 774 специалиста по 15 номинациям из 87 субъектов РФ. Три первых места в различных номинациях заняли представители Тюменского регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

В специальной номинации «Успех года» (лучший руководитель организации социального обслуживания) лидером стала Маргарита Бабушкина. Светлана Драчева победила в номинации «Лучшая практика ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе детьми-инвалидами». «Лучший проект добровольческой организации, реализованный в сфере социального обслуживания» представил Сергей Павлов.

«Тюменская область ежегодно входит в число победителей всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания. Замечательно, что наш опыт получает высокую оценку на федеральном уровне, и мы всегда с радостью готовы делиться им с коллегами из других регионов. Наши специалисты никогда не останавливаются и продолжают развиваться, работая на благо жителей Тюменской области», – отметил директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.