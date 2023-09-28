В Тюменской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса проектов «Мой добрый бизнес». Конкурс направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства среди субъектов малого и среднего бизнеса и НКО, поддержке идей и развития направления корпоративной социальной ответственности, рассказали в Инвестиционном агентстве региона.

«Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства Минэкономразвития РФ проводит с 2015 года. С этого года принято решение дать конкурсу новое название "Мой добрый бизнес". Каждый год количество желающих принять участие в конкурсе возрастает. В этом году для участников предусмотрено 12 номинаций», – рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Среди направлений социального предпринимательства рассматриваются: поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья; дополнительное образование и воспитание детей; здоровый образ жизни, физическая культура и спорт; разработка технических средств реабилитации и IT технологии и пр. В этом году появилась специальная номинация Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов.

Победители регионального этапа станут участниками федерального этапа конкурса. О высоком внимании к теме соцпредпринимательства и значимости проекта говорит то, что победители конкурса примут участие в Петербургском Международном экономическом форуме.