Тюменцы смогут проверить сердце в торговых центрах

29 сентября во Всемирный день сердца медики проверят здоровье тюменцев в торгово-развлекательном центре. Это мероприятие организует департамент здравоохранения Тюменской области совместно с медицинскими организациями региона в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», цель которого – снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

В это день в Тюмени на первом этаже ТРЦ «Кристалл» волонтеры-медики и специалисты здравоохранения проведут кардиологические обследования у всех желающих. Посетителям ТРЦ измерят артериальное давление, пульс, уровень глюкозы и холестерина в крови, сделают ЭКГ, терапевты соберут анамнез. Врачи-кардиологи по результатам исследований дадут свои рекомендации.

Кроме того, специалисты станции скорой медицинской помощи проведут открытые занятия по сердечно-легочной реанимации. Для юных участников акции волонтеры подготовили творческий мастер-класс «Краски жизни». Также у всех желающих будет возможность вакцинироваться против гриппа.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что участие в мероприятии бесплатное и предварительная запись на него не требуется. Площадка здоровья будет работать с 10:00 до 14:00.