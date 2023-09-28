В Тюменской области завершается дорожная кампания

В Тюменской области на 90 процентов выполнены запланированные ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

В текущем году работы выполняются на 140 объектах дорожной сети общей протяжённостью 203 км. Большой объём ремонтов был запланирован на региональных дорогах – в 16 районах области почти 147 км. Особое внимание уделено сельским территориям.

Также выполняется ремонт двух путепроводов: через Транссибирскую магистраль в районе ул. Интернациональной на автомобильной дороге Обход города Тюмени и через реку Ишим на автомобильной дороге «Ишим-Синицына».

Помимо стандартных работ по восстановлению верхнего покрытия и устранения дефектов по гидроизоляции, дорожные строители впервые в России выполнили полиуретан-металлический деформационный шов ломаной оси при ремонте проезжей части путепровода на Обходе г. Тюмени.

Темпы проведения ремонтных работ в Тюменской области выше среднероссийских. На сегодняшний день ремонт автомобильных дорог по всей стране выполнен на 73,2% от плана работ на текущий год.

В Тюменской области все ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут выполнены до середины октября.