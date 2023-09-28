В тюменском ЦУМе представят коллекции российских дизайнеров

30 сентября на базе тюменского ЦУМа откроется новая универсальная площадка. Основу составят коллекции более 100 российских дизайнеров, сообщают в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова рассказала, что в Тюмени впервые сделали ставку на местных производителей именно в этом магазине, открыв «Улицу российских дизайнеров».

«Сейчас пришло время нового формата, – отметила Юлия Глазунова. – Это будет своеобразный центр отдыха, который может быть и магазином, и галереей современного искусства, и площадкой для фешн-показов, или просто местом для встреч людей, разделяющих его философию».

В ЦУМе не собираются отказываться от основного направления – здесь будут продавать, выставлять и демонстрировать товары, изготовленные исключительно российскими дизайнерами. Число дизайнеров увеличится с 60 до 100, при этом как минимум половина из представленных коллекций – тюменские, поделилась директор Центрального универмага.

О новом формате магазина рассказала управляющий Concept store Снежана Гордеева: «У нас соберутся как бренды и дизайнеры, которые стали уже достаточно известными в стране, так и те, кто только в начале пути. Поэтому будем знакомить их с новейшими тенденциями, как правильно коллекцию сделать, как её продвигать, какое время для этого выбрать. В Concept store постоянно будут находиться стилисты, которые помогут создать образ из представленных коллекций. Быть центром перемен к лучшему – одна из главных идей проекта».