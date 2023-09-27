Мощная магнитная буря ожидает югорчан в последние дни сентября

В последние дни сентября россиян ожидает мощная магнитная буря. 27 и 28 сентября геомагнитная активность повысится до 4 баллов, а 29 и 30 сентября прогнозируется 5-6 баллов. Об этом со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ пишет «Комсомольская правда».

Магнитные бури могут вызвать недомогания и обострение хронических недугов. Особую осторожность следует соблюдать людям с сердечно-сосудистыми болезнями и переломами в анамнезе.

Медики советуют снизить физическую нагрузку, больше отдыхать, высыпаться и прогуливаться на свежем воздухе. Также рекомендуется отказаться от тяжелой пищи, мучного, жирного и острого. В рационе должно быть больше овощей и фруктов. Следует пить больше воды, морсов, травяных настоев, а от алкоголя и курения лучше отказаться.