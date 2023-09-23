Количество верящих в гомеопатию россиян существенно не изменилось за четыре года

Количество россиян, которые верят в гомеопатию, практически не изменилось за четыре года. По информации SuperJob, на сегодняшний день 21% граждан считают действенными гомеопатические препараты, а в 2019 году таких оказалось 20%.

47% россиян не доверяют альтернативной медицине. Каждый третий затруднился с ответом.

«Женщины верят в пользу гомеопатических препаратов чаще мужчин (24 и 17% соответственно). Старшее поколение — чаще более молодых россиян (34% среди тех, кому больше 45 лет, против 12% среди граждан до 34 лет). Респонденты с высшим образованием в гомеопатию верят реже, чем те, кто закончил колледжи и техникумы (21 и 29% соответственно)», – заявили в SuperJob.