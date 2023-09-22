Новак: импортозависимость в отечественном ТЭК снизилась до 38 процентов

21 сентября в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2023 прошла пленарная сессия «Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности».

Импортозависимость в отечественном топливно-энергетическом комплексе снизилась с 67 процентов в 2014 году до 38 процентов в 2023-м, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Тюменский нефтегазовый форум – очень хорошая площадка для обсуждения перспектив развития топливно-энергетического комплекса, а самое главное – его будущего», – сказал вице-премьер, отметив, что на выставке сопровождающей форум он увидел ряд технологических решений важных для развития отрасли.

Выступая на пленарной сессии, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что система мер господдержки промышленных предприятий, работающих в интересах топливно-энергетического комплекса, позволила создать Тюменский нефтегазовый кластер. Сегодня в его состав входят 135 компаний из 21 региона страны.

Александр Моор выразил мнение, что работа по обеспечению технологического суверенитета пойдет быстрее, если стремиться уходить от конкуренции и приходить к сотрудничеству, кооперации. Глава региона отметил важность создания в России нескольких крупных нефтесервисных компаний, которые будут создавать спрос на новое оборудование и технологии.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев убежден, что кадры – ключевое звено, которое позволит найти ответ на вызовы, стоящие перед ТЭК.

«Люди решают все. Задачи по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета требуют подготовки специалистов новых компетенций. К этому должны быть готовы как система образования, так и сами предприятия», – подчеркнул полпред.