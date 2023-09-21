В Тюменской области после модернизации открыли топливный терминал «Туринский»

В Тюменской области модернизированный топливный терминал «Туринский» компании «Газпром нефть» начал свою работу. Торжественное открытие прошло в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2023. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, глава региона Александр Моор и генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков дали старт работе комплекса.

После модернизации терминал «Туринский» оснащен высокотехнологичным оборудованием, здесь внедрены передовые природоохранные решения, технологии производственной безопасности, а также цифровая система мониторинга качества моторного топлива.

Благодаря расширенному резервуарному парку, объем ежегодной перевалки нефтепродуктов увеличен в два раза. Теперь автоматизированный терминал способен принять почти половину необходимого региону топлива, обеспечив непрерывные поставки розничным сетям АЗС и мелкооптовым клиентам.

«В строительстве терминала «Туринский» принимали участие предприятия из девяти регионов Российской Федерации. Здесь полностью отечественное оборудование», – подчеркнул Александр Новак.

Александр Моор отметил, какое большое значение для региона имеет наличие современного топливного терминала: «Появление такого объекта означает стабильную и постоянную обеспеченность топливом для бесперебойной работы промышленных и транспортных предприятий региона».