Театры кукол покажут лучшие постановки на Уральском фестивале «Сказочный мир»

Уральский театральный фестиваль для детей «Сказочный мир» пройдет в Тюменской области. В нем примут участие победители отборочного тура среди профессиональных театральных творческих коллективов УФО.

Региональный департамент культуры сообщает, что в фестивальных показах примут участие 7 кукольных театров: Тюменский театр кукол, Челябинский театр кукол имени В. Вольховского, Челябинский театр «Золотой петушок», Екатеринбургский театр кукол, Ханты-Мансийский театр кукол, Сургутский театр «Петрушка», Курганский театр «Гулливер».

С 24 по 27 октября артисты покажут бесплатные детские спектакли в Тюмени, Тобольске, Ишиме, а также в Армизонском, Аромашевском, Упоровском, Вагайском, Юргинском, Тобольском и Тюменском районах.

Целью мероприятия является укрепление культурного сотрудничества, сложившихся связей и традиций кукольников России. В рамках фестиваля пройдут образовательный семинар, мастер-классы для детей и родителей, экскурсии в Тобольске и Тюмени.

«С помощью фестиваля мы не только укрепим творческие контакты между профессиональными театрами Уральского федерального округа, но и привлечем внимание широкой зрительской аудитории к лучшим театральным постановкам для детей. Такого рода мероприятия просто необходимы нашим детям!», – прокомментировал предстоящее событие депутат Тюменской областной думы Александр Чепик.