Авиасообщение России с другими странами продолжает расширяться. Мьянма стала 38-й страной, связанной прямыми рейсами с Россией. Перелеты возобновились после 30-летнего перерыва, и теперь авиакомпания Myanmar Airways International выполняет рейсы из Новосибирска в Мандалай.

На сегодняшний день без пересадки можно улететь из российских городов в 38 стран. 17 авиакомпаний выполняют рейсы по 24 направлениям, а около 60 компаний, включая чартерные, летают по 14 направлениям, пишет ТАСС. Среди стран, доступных для прямых рейсов, только четыре находятся в Европе, а остальные расположены в Азии, Африке и Америке.